Бывшая чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

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В Мурманске суд признал, что семья должна выплатить почти 120 тысяч рублей на ремонт машины бывшей сотрудницей министерства образования и науки Мурманской области Лилией Хоруженко. Об этом пишет портал «opentown».

Инцидент произошел в июле 2018 года. Сообщается, что Хоруженко на автомобиле Volkswagen Tiguan столкнулась с 12-летним ребенком на велосипеде, который выехал с грунтовой дороги. Мальчик получил ушибы тела и головы, перелом челюсти, сотрясение мозга, были выбиты передние зубы.

«Я думал, что умер», — рассказал ребенок.

Однако женщину больше волновали повреждения авто, чем состояние мальчика. Его родители не стали обращаться в суд с иском по возмещению затрат на лечение и морального вреда. Спустя несколько месяцев в суд на семью подала Хоруженко, которая хотела возместить траты на ремонт машины в размере почти 100 тысяч рублей.

В итоге ГИБДД увидели вину в ДТП ребенка. Семья мальчика будет подавать апелляцию.