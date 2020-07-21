Бьюти-фотограф погибла после падения в шахту

Известный фотограф Галина Карацюба погибла на открытии фотостудии Darktloft на харьковском заводе имени Тараса Шевченко. ЧП произошло в субботу.

По словам очевидцев, организаторы мероприятия призвали участников не заходить за ограждения. Галина же нарушила требования. Она стала искать удачный кадр и ушла с безопасного места настолько далеко, что упала в шахту.

В Инстаграме гибель Карацюбы вызвала резонанс. Подписчики фотографа стали выражать поддержку близким девушки, а также жалели ее саму, пишет МК.