Больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом

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В Екатеринбурге сотрудник полиции стал жертвой нападения больного COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел 18 апреля днем в доме по улице Волгоградская в Ленинском районе. Страж порядка помогал сотрудникам Роспотребнадзора в госпитализации местного жителя. На требования проследовать в инфекционный бокс мужчина среагировал крайне неадекватно.

Он неожиданно схватил нож и набросился на полицейского. В итоге он сумел отразить атаку, но без ранения не обошлось. В случае возбуждения уголовного дела дебоширу будет грозить до пяти лет лишения свободы.

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