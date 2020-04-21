Больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом

В Екатеринбурге сотрудник полиции стал жертвой нападения больного COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел 18 апреля днем в доме по улице Волгоградская в Ленинском районе. Страж порядка помогал сотрудникам Роспотребнадзора в госпитализации местного жителя. На требования проследовать в инфекционный бокс мужчина среагировал крайне неадекватно.
Он неожиданно схватил нож и набросился на полицейского. В итоге он сумел отразить атаку, но без ранения не обошлось. В случае возбуждения уголовного дела дебоширу будет грозить до пяти лет лишения свободы.
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