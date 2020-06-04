Бизнесмена расстреляли на дороге в Ингушетии

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Неизвестный застрелил бизнесмена на федеральной трассе «Кавказ». Момент убийства видели многие люди, а также заснял видеорегистратор.

Убийца подъехал к месту преступления на Ладе Гранте. Погибший ехал на Chevrolet Cruze. Киллер выпустил две очереди в жертву. Сперва поравнявшись с иномаркой, а затем, когда неуправляемая машина с раненым хозяином укатилась в отбойник.

Злоумышленник успел скрыться с места происшествия. Его ищут правоохранители. Ладу нападавшего нашли в Назрановском районе Ингушетии. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Согласно предварительной версии, убийство было совершено из-за кровной мести человеком, связанным с религиозной сектой. Пишет РЕН ТВ.