Безумный пенсионер зарубил топором соседа, который мешал ему спать

Следователи допрашивают пенсионера задержанного по подозрению в покушении на собственного соседа в подмосковном Домодедове, пишет РЕН ТВ. Появилось видео с места событий.

Сообщается, что мужчина в спецовке спустился с утра по лестнице и на выходе из подъезда получил удар по лицу топором. После этого злоумышленник ушел домой. Напуганные жильцы многоэтажки выбежали на улицу из-за крика потерпевшего и вызвали скорую.

Отмечается, что пенсионер поджидал свою жертву. Пострадавший мужчина проживает в квартире вместе со своими коллегами, которые занимаются обслуживанием лифтов.

Выяснилось, что мужчина решил устранить причину своей бессонницы. Бригада лифтеров, которая живет этажом ниже, якобы шумела по ночам.

«Семь месяцев по 2-3 часа сплю. Можно с ума сойти просто. Проучить захотел, потому что этот самый гадкий», — рассказал на допросе задержанный.

Лифтеры говорят, что неадекватный сосед не дает им спать, а они ведут себя мирно. Возбуждено уголовное дело. Жертва безумца – 35-летний мужчина – сейчас в реанимации. Он находится в коме.