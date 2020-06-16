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Бабушка избила внучку в лифте в Красноярске

Никита Брыкин
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Задержана жительница Красноярска, которая избила малолетнюю внучку в лифте на Вильского. Об этом пишет портал «НГС24». Видео появилось в Сети.

По предварительной версии, 14 июня вечером 53-летняя бабушка пришла в гости к знакомой. После этого женщина собралась ехать домой, но девочка начала капризничать. Этим она вызвала раздражение женщины.

В результате злоумышленница нанесла ребенку три удара по голове, от чего девочка упала. У пострадавшей на лице обнаружен кровоподтек. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения. Возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев.

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