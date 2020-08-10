Анна Седокова выложила пикантное фото с возлюбленным

Попуярная российская певица Анна Седокова выложила в Инстаграм фотографию со своим возлюбленным Яннисом Тиммой. Кадр оказася таким «горяччим», что поклонники оказались в восторге.

На фото Яннис и Анна позируют вместе полуголыми. Спортсмен – в шортах, певица – в купальнике. Причем последний ярко подчеркивает формы Анны и ее красивую грудь.

Фанаты Седоковой порадовались за пару, а также заявили, что влюбленные очень красиов смотрятся.