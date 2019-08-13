Анкету убитой в Москве девушки-блогера обнаружили на сайте секс-знакомств

Пользователи интернета обнаружили на сайте секс-знакомств анкету девушки, очень похожей на убитую в Москве Екатерину Карагланову. Об этом сообщает РЕН-ТВ.



Журналисты напоминают, что сама Карагланова (настоящая фамилия девушки Сёмочкина) позиционировала себя как модель и блогер. В анкете на сайте лицо девушки скрыто, но, при вводе указанного там телефона в мессенджере видно, что владелец телефона выходил в последний раз в Сеть 27 июля, то есть в день смерти Караглановой. Официальной информации о том, что страница принадлежит именно ей нет.



По версии следствия, девушку убил один из её поклонников Максим Гареев. После убийства он уложил её тело в чемодан. Сам он также заявлял следователям, что платил Екатерине деньги за встречи, а убил из-за того, что она критиковала его внешность и издевалась над финансовым положением.

