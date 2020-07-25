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Новости мираОбщество

Аналитики назвали дешевые направления для отдыха в России в августе

Иван Федоров

Аналитики компании OneTwoTrip назвали города, в которые лучше всего отправиться в августе.

Как сообщает РЕН ТВ, до Москвы долететь можно за 850 рублей. Вторую и третью строчку занимают Астрахань и Волгоград (930 рублей). В 1070 рублей обойдется авиабилет до Барнаула. Путь в Новосибирск и Челябинск будет стоить 1100 рублей. 1300 рублей будет стоить билет до таких городов, как Пермь, Нижний Новгород, Омск, Тюмень и Минводы.

Перелеты в курортные населенные пункты будут более дорогими. Так, в Краснодар получится долететь за 1600 рублей. Авиабилеты до Симферополя, Анапы и Геленджика будут стоить свыше 2 тысяч рублей.

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