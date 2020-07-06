Александр Розенбаум стал участником дрифта

Известный российский певец Александр Розенбаум поучаствовал в дрифт-заезде. Случай произошел в Санкт-Петербурге. Гонки Розенбаум опубликовал в своем Инстаграме.
Александр уселся на переднее сиденье спорткара и катался на нем по специальной площадке. Он был пассажиром автомобиля, двигавшегося по опасной траектории. Вокруг раздавались визг тормозов, и был виден дым от резины. В это время Розенбаум «ловил» адреналин.
После шоу певец был очень благодарен пилоту за то, что тот подарил море впечатлений и адреналина знаменитому исполнителю, пишет РЕН ТВ.
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