Адвокат рассказал, что может спасти Ефремова от тюрьмы

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Адвокат рассказал, что сможет спасти Михаила Ефремова от тюремного срока. Напомним, актер стал виновником пьяного ДТП с летальным исходом.

Согласно информации различных экспертов, от тюрьмы знаменитого артиста могут уберечь результаты экспертиз. Помочь может автотехническая экспертиза, которая способна показать, что у джипа Ефремова отказали тормоза, сообщает Рамблер.

Адвокат Наталья Моросникова полагает, что лучше всего «отмазаться» от тюрьмы Ефремову поможет доказательство того, что он болен. Для этого артиста направят на обследование в медучреждение. По словам адвоката, у Михаила могут найти абсансную эпилепсию, которая возникает от долгого употребления спиртного.