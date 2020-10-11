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Новости мираПроисшествия

Адвокат нашел доказательства убийства знаменитой певицы

Никита Брыкин

В беседе с Пятым каналом адвокат дочери Валентины Легкоступовой Сергей Жорин заявил о неожиданном повороте в деле певицы после осмотра ее квартиры.

Исполнительница хита «Ягода-малина» попала в больницу в тяжелом состоянии в начале августа. Она впала в кому и через несколько дней умерла. Вскрытие показало, что певица скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Дети артистки подозревают, что супруг спаивал и избивал их мать.

Жорин рассказал, что правоохранители нашли в помещении следы и предметы, которые могут свидетельствовать об убийстве артистки. Речь идет о многочисленных следах крови на постельном белье — простыне, пододеяльнике, подушке.

«Также была обнаружена гантель, завернутая в полотенце, на котором также были следы крови», — отметил адвокат.

По его словам, убийство до сих пор рассматривается как одна из версий смерти. Жорин обратил внимание, что экспертиза установила нетипичный характер травм на теле артистки для единичного падения.

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