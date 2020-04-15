25 человек заболели коронавирусом за сутки в Иваново

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У 25 жителей Ивановской области подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция» за прошедшие сутки. Всего в регионе заболел 121 человек.

Как сообщает «Регион Онлайн», восемь человек из общего числа зараженных уже успели вылечиться и выписаться из медучреждения. Глава Департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин уже спрогнозировал «итальянский сценарий», если люди забудут про самоизоляцию.

– Мы сразу при положительном тесте считаем, что человек болен. Принимаем все меры безопасности и решаем по ситуации: госпитализировать или лечить дома, – заявил Фокин.