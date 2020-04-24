16 сотрудников скорой заболели COVID-19 в Ульяновске

16 работников заволжской подстанции скорой помощи №4 заболели COVID-19 в Ульяновске. Сперва одна сотрудница стала чувствовать себя неважно. Она была госпитализирована. После тестов стало ясно: у нее коронавирус.
Затем врачи протестировали всех сотрудников скорой. В итоге инфекцию нашли у 16 человек. На данный момент все зараженные помещены на режим самоизоляции. Известно, что еще у 55 человек был контакт с носителями вируса.
Известно, что первая заболевшая не выезжала к больным. Она работала в пропускном отделе. Состояние заразившейся оценивается как удовлетворительное, сообщает «Регион онлайн».
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