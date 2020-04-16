11 человек заразились COVID-19 за сутки в Костромской области

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11 жителей Костромской области заразились COVID-19 за сутки. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в регионе.

В числе заболевших восемь человек, приехавших из других субъектов. Все они были в Кадые. Эти люди соблюдали режим самоизоляции, не пренебрегая ограничительными мерами.

Сейчас самочувствие заболевших считается удовлетворительным. По факту произошедшего проводится исследование, узнаются контакты заразившихся, пишет k1news.