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«Ему морально тяжело»: стало известно о состоянии пережившего пожар ярославца

Главный врач ростовской больницы Наталья Овечкина рассказала порталу 76.ru о состоянии выжившего в пожаре мужчины.

Жителю Ростова Великого удалось спастись, выпрыгнув из окна. При этом отец оставил жену и детей в доме. Сейчас он с многочисленными переломами и ожогами сейчас находится в больнице.

«Пациент находится в палате. Вчера его еле успокоили. Морально ему очень тяжело, физически же его травмы можно отнести к категории средней тяжести. Он в сознании, состояние стабильное, но в больнице пробудет еще порядка двух недель», – рассказала Овечкина.

Напомним, что 19 октября в одном из деревянных домов в Ростове Великом произошел пожар. В огне погибли семь человек, в том числе пять детей. Следователи и полицейские уже задержали поджигателя. Расследование продолжается.

Фото — портал 76.ru

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