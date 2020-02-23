108 штрафов: в Татарстане задержан неуловимый должник

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Сотрудники ГИБДД и работники ФССП задержали заядлого нарушителя и неплательщика штрафов. Лихач был пойман на территории Мензелинского района Татарстана.

Всего автомобилист набрал 108 штрафов. Общая сумма нарушений составила 73 000 рублей. Автолюбителя ловили на протяжении полугода. Однако лишь недавно стало известно, что молодой человек приехал в гости к родителям. Именно там он и был задержан.

Его машина была арестована и отправлена на штрафстоянку, самого парня задержали. Теперь он будет находиться под арестом, сообщает Татар-информ.

Видео: Т-И