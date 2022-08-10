Взрослый мужчина избил и отпинал чужого 5-летнего ребёнка на улице

В Нижегородской области прокуратура организовала проверку после появления видео с нападением взрослого мужчины на ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Видео разместил телеграм-канал «Нижний 1». Инцидент произошёл на спортивной площадке на улице Кащенко, где маленькие дети играли в футбол. Там появился мужчина с ребёнком в коляске. Один из мальчиков ударил по мячу и попал в сидевшего в коляске. После этого мужчина взял ребёнка на руки и напал на юного футболиста.

— Разъяренный мужчина набросился на пятилетку — отшвырнул его одним ударом, а затем пнул лежащего на земле мальчика ногой в спину, — описывает произошедшее автор поста.

Сообщается, что пострадавший мальчик напуган, боится выходить из дома. У него синяки и ушибы.

Прокуратура даст правовую оценку инциденту, после чего примут процессуальное решение.