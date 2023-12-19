Выпускник РВВДКУ Александр Примеров погиб во время спецоперации

Во время проведения специальной военной операции погиб выпускник Рязанского десантного училища Александр Примеров, сообщает сайт «Голос хлебороба».

Примеров — уроженец Умётского района Тамбовской области. Родился и вырос в Умёте, микрорайоне «Сельхозтехника». Окончил Умётскую среднюю школу, активно занимался спортом. После школы поступил в РВВДКУ.

Закончив десантное училище, военный ездил в командировки в горячие точки. Затем работал в ГУ МЧС Пскова в должности заместителя начальника отдела оперативного планирования, противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической защищённости.

В октябре отправился добровольцем на СВО. 9 ноября взвод Примерова попал под обстрел ВСУ в районе Работино. Александр получил смертельные ранения.

Погибшему военному было 45 лет.