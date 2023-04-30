Выигравший больше миллиона рублей в лотерею житель Рязанской области не обратился за выигрышем

Житель Рязанской области выиграл больше миллиона рублей в праздничном тираже лотереи «Мечталлион» в 2023 году, но так и не обратился за выигрышем.

Билет был куплен 26 декабря прошлого года в отделении Почты России в посёлке Пронск по адресу: площадь Горького, д. 5. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Если билет привязан к номеру телефона, победителю приходит SMS оповещение. Менеджеры обзванивают миллионеров и рассказывают, как получить выигрыш. Если билет не привязан к номеру, остаётся лишь ждать, что счастливчик самостоятельно обратится за выигрышем.