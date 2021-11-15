Выдачи кредитных карт в Рязанской области выросли в октябре на 4,7%

Выдачи кредитных карт в Рязанской области в октябре выросли по сравнению с сентябрём на 4,7%. Об этом сообщило Объединённое кредитное бюро (ОКБ).

За прошлый месяц жители региона взяли 11.4 тыс. карт. По сравнению с октябрём 2020 года (7.5 тыс. кредитов) рост кредитования составил 53,0%.

За январь — октябрь банки выдали в Рязанской области 89.3 тыс. кредиток — на 38,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (64.5 тыс. кредитов).

— По количеству выданных за месяц кредитных карт регион оказался на 48-м месте, — отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович. — В октябре прошлого года он был на 43-м месте.

В целом по стране россияне берут второй месяц подряд рекордное количество кредитных карт.

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