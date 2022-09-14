Выборы губернатора в Рязанской области признаны состоявшимися

Итоговый протокол по результатам губернаторских выборов в Рязанской области подписан. Избирательная комиссия региона признала выборы состоявшимися.

В голосовании в Рязанской области приняли участие 379 608 человек, явка составила 42,93%, – сообщает Telegram канал Рязанский избирком.

По результатам голосования 9-11 сентября победителем на выборах губернатора Рязанской области стал Павел Малков, набравший 84,55% голосов избирателей.

Всего в Избирком региона поступило 14 обращений с информацией о возможных нарушениях на выборах. Нарушений законодательства о выборах и референдумах по результатам их рассмотрения не выявили.