Среда, 14 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Выборы губернатора в Рязанской области признаны состоявшимися

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Фото из Телеграм канала Рязанский избирком

Итоговый протокол по результатам губернаторских выборов в Рязанской области подписан. Избирательная комиссия региона признала выборы состоявшимися.

В голосовании в Рязанской области приняли участие 379 608 человек, явка составила 42,93%, – сообщает Telegram канал Рязанский избирком.

По результатам голосования 9-11 сентября победителем на выборах губернатора Рязанской области стал Павел Малков, набравший 84,55% голосов избирателей.

Всего в Избирком региона поступило 14 обращений с информацией о возможных нарушениях на выборах. Нарушений законодательства о выборах и референдумах по результатам их рассмотрения не выявили.

Выборы губернатора в Рязанской области признаны состоявшимися
Выборы губернатора в Рязанской области признаны состоявшимися
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