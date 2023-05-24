Второй подряд успешный месяц ожидается в жизни одного знака зодиака

Вслед за маем июнь в жизни одного знака зодиака будет наполнен успехом и счастливыми моментами. Об этом свидетельствует прогноз от астролога Галины Краснопевцевой, опубликованный на сайте 7days.ru.

Краснопевцева утверждает: у Тельцов успех перетечёт из одного месяца в другой. Самое большое удовольствие представители этого знака получат от персональной реализации.

Предвидятся крупные денежные потоки, но идти они будут через партнёра.

В отношениях с любимым человеком будет царить идиллия, а совместная жизнь в июне будет наполнена доверием и любовью.