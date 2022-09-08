ВТБ: в августе продажи автокредитов в Центральном федеральном округе выросли на 21%

Объем выдач по кредитам на приобретение транспортных средств в ЦФО (без учета Москвы и Московской области) в последний летний месяц превысил 827 млн рублей, на 21% улучшив результат июля. Размер среднего чека составил 1,1 млн рублей. За восемь месяцев текущего года клиенты ВТБ в Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Московской области) заключили более 3,4 тыс. сделок по автокредитам более чем на 3,7 млрд рублей.

На фоне реализации госпрограммы в августе резко выросла доля новых машин в продажах. В целом по банку ВТБ она увеличилась сразу на 13 пп к предыдущему месяцу. В результате более половины выдач (54%) автокредитов в последний летний месяц пришлось на новые транспортные средства. Всего на покупку таких машин в августе ВТБ по России выдал 4,1 млрд рублей, из них более 1 млрд рублей клиенты получили на льготных условиях. Всего с момента запуска госпрограммы более 2 тысяч клиентов приобрели автомобиль со скидкой, общий объем сделок в банке превысил 1,3 млрд рублей. Наибольшей популярностью у клиентов пользуется Lada. Ее доля в выдачах по итогам августа превысила 40%, увеличившись к июлю в два раза.

Выдачи автокредитов в России по итогам восьми месяцев года, по оценке ВТБ, составили почти 437 млрд рублей.