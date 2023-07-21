Понедельник, 24 июля, 2023
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ВТБ: средние ставки по депозитам приблизятся к 8,5%

7info
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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и повышение ключевой ставки станет драйвером увеличения доходности по сберегательным продуктам. При этом изменившаяся риторика регулятора вызовет осторожность на рынке, в результате условия по сберегательным продуктам скорректируются не так значительно, как ключевая ставка. Впрочем, в августе средние ставки по депозитам вполне могут приблизиться к 8,5%. Об этом заявила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

ЦБ РФ впервые с февраля 2022 года ужесточил денежно-кредитную политику: ключевая ставка выросла на 1 п. п. и достигла 8,5%. Действия Банка России направлены на поддержание курса национальной валюты, а также нивелирование проинфляционных факторов. На этом фоне можно ожидать роста доходности на розничном рынке сберегательных продуктов, но с большей долей вероятности непропорционально движению ключевой ставки. Если сейчас средняя ставка в ТОП-10 банках находится на уровне 7,67%, то в ближайший месяц она, скорее всего, увеличится на 0,6-0,7 пп и приблизится к 8,5%.

Вслед за корректировкой ставок по вкладам игроки будут менять и условия по накопительным счетам, которые позволяют получать дополнительный доход от временно свободных денежных средств и при этом гибко распоряжаться сбережениями.

Для ВТБ стратегически важно предоставлять населению выгодные условия по своим продуктам. После сегодняшнего решения регулятора ВТБ планирует увеличить максимальную ставку по вкладам для всех категорий клиентов до 10%.

В связи с сезоном отпусков и, как следствие, склонности населения к потреблению изменившаяся денежно-кредитная политика на сберегательном поведении россиян значительно не отразится. В то же время возможен рост популярности накопительных счетов, которые, в отличие от срочных депозитов, позволяют более гибко распоряжаться средствами без потери доходности. Впрочем, депозиты продолжат оставаться одним из наиболее интересных инструментов вложений с точки зрения сочетания ликвидности и доходности.

Доходность вкладов в недружественных валютах продолжит оставаться на минимальном уровне, поэтому мы увидим продолжающуюся дедолларизацию накоплений населения. Тенденция будет усиливаться по мере роста ставок по рублевым сберегательным инструментам, а также привлекательной доходности по продуктам в дружественной валюте — прежде всего, юанях.

Мы видим, что российские вкладчики постепенно меняют свою стратегию сбережений. Если год назад на фоне высокой доходности по краткосрочным депозитам основным спросом в ВТБ пользовались инструменты сроком 3 месяца, то по мере расширения горизонта планирования и снижения ставок начал расти спрос на вклады до полугода. В результате доля среднесрочных депозитов во втором квартале существенно превысила показатели аналогичного периода 2022 года, когда на продукты сроком 6 месяцев приходилось в среднем 30% открываемых депозитов. Одновременно сократился интерес к краткосрочным инструментам: по статистике ВТБ, в апреле–июне 2023 года они занимали около 32%, тогда как год назад — 62%. Доля «длинных» вкладов по итогам второго квартала составила 15%, увеличившись за год на 7 пп. Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе, тенденция к долгосрочным вложениям будет усиливаться.

Важно, что поведение большинства клиентов в нынешней ситуации остается рациональным и финансово грамотным. Они все чаще комбинируют несколько сберегательных инструментов. Например, среднесрочные сбережения размещают на вкладах, а временно свободные деньги аккумулируют на накопительном счете с возможностью снимать средства в любое время без потери дохода. В целом такая модель является эффективной с точки зрения сочетания ликвидности и доходности, и в текущих условиях можно рекомендовать использовать различные комбинации сберегательных продуктов как наиболее оптимальное решение для управления своими накоплениями.

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