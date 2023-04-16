spot_img
Воскресенье, 16 апреля, 2023
7info

ВСУ обстреляли птицефабрику в Белгородской области

На главнуюНовости мира
Фото: t.me/vvgladkov

В воскресенье, 16 апреля, ВСУ обстреляли территорию Новой Таволжанки Шебекинского городского округа Белгородской области. Подробности сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, под обстрел попал административный корпус птицефабрики: повреждены фасад и кровля здания. К счастью, люди во время стрельбы не пострадали.

Один из снарядов попал в машину, автомобиль уничтожен.

Сотрудники птицефабрики вывезены в безопасное место.

Оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход территории.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации