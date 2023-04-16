ВСУ обстреляли птицефабрику в Белгородской области

В воскресенье, 16 апреля, ВСУ обстреляли территорию Новой Таволжанки Шебекинского городского округа Белгородской области. Подробности сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, под обстрел попал административный корпус птицефабрики: повреждены фасад и кровля здания. К счастью, люди во время стрельбы не пострадали.
Один из снарядов попал в машину, автомобиль уничтожен.
Сотрудники птицефабрики вывезены в безопасное место.
Оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход территории.
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