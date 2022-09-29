Четверг, 29 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Всероссийская неделя безопасности прошла в Касимовском и Ряжском районах

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Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

Сотрудники Госавтоинспекции побеседовали с учениками Крутоярской школы Касимовского района и Ряжской средней школы №2 о соблюдении Правил дорожного движения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

Главная тема встреч – формирование у детей правильного поведения при пересечении проезжей части дороги. Ребятам напомнили, что если есть несколько пешеходных переходов на пути следования, выбирать нужно самый безопасный. В частности, если поблизости есть нерегулируемый и регулируемый пешеходные переходы, нужно отдать предпочтение регулируемому: он более безопасен.

При наличии подземного или надземного пешеходного перехода лучше выбрать его: нет контакта с транспортным потоком, значит, выше безопасность.

Всероссийская неделя безопасности прошла в Касимовском и Ряжском районах
Всероссийская неделя безопасности прошла в Касимовском и Ряжском районах

Полицейские также рассказали, что необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде в тёмное время суток, а также при недостаточной видимости.

В заключение детям ещё раз напомнили о важности соблюдения ПДД. Школьники поблагодарили полицейских за полезное занятие и пообещали быть внимательными и осторожными при переходе дороги.

Всероссийская неделя безопасности прошла в Касимовском и Ряжском районах
Всероссийская неделя безопасности прошла в Касимовском и Ряжском районах
Всероссийская неделя безопасности прошла в Касимовском и Ряжском районах
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