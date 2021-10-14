Всего 34% жителей Рязани следят за своим ментальным здоровьем — опрос

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 900 респондентов и выяснили, интересуются ли жители Рязани ментальным здоровьем.

56% россиян ответили, что не интересуются своим ментальным здоровьем. Им свойственно игнорировать тревожные, депрессивные состояния, справляясь со стрессом привычными способами, не замечая корень проблемы. Они испытывают трудности при разговоре о своих чувствах и проблемах и, как правило, им не хватает сил, чтобы обратиться за помощью.

«Есть кое-что, с чем мне трудно жить. Но я, если честно, стараюсь этого не замечать. Может, время пройдет и все наладится», — надеется Виктория.

34% опрошенных тщательно следят за ментальным здоровьем. Они считают, что важно знать о том, с какими психологическими проблемами или даже психическими заболеваниями может столкнуться человек. Важно не игнорировать тревожные звоночки и обращаться за качественной помощью. Порой это требует невероятной смелости и больших усилий.

«Долго не решался пойти к психологу, но теперь мне гораздо легче», — поделился с исследователями Евгений.

Оставшиеся участники опроса знают о своих психологических проблемах, но не уделяют им достаточного внимания, поэтому не дали однозначного ответа на вопрос.