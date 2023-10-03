Все муниципалитеты области будут подключены к системе «Безопасный город»

Все муниципалитеты Рязанской области планируют подключать к системе «Безопасный город».

Об этом сообщил глава региона Павел Малков на заседании областного правительства 3 октября.

По его словам, в Рязанской области идет серьезная работа по повышению безопасности городов и населенных пунктов.

В Рязани со следующего года начнем подключать ряд объектов к системе «Безопасный город». Необходимо и районам предлагать такие механизмы работы, все муниципалитеты тоже нужно включать в единый комплекс.

Задачей станет объединение всего видеонаблюдения в единую систему, что повысит уровень безопасности людей. «Безопасный город» поможет повысить раскрываемость преступлений и выявлять и предотвращать возможные негативные ситуации, пишет пресс-служба правительства.

Пилотные проекты в районах начнут реализовывать в следующем году. Для этого к установке всех камер видеонаблюдения создадут единые требования. Министр цифрового развития Рязанской области Андрей Ульянов сообщил, что такая работа уже начата.

Также на заседании Павел Малков поручил главам районных администраций повысить эффективность работы.