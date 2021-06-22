Врачи определили категорию людей с наибольшим количеством антител к коронавирусу

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Учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН назвали категорию людей с наибольшим количеством антител к коронавирусу. Результаты их исследования публикует РИА Новости.

Больше всего антител у тех, кто сначала переболел COVID-19, а потом сделал прививку. Установить это удалось благодаря исследованию, участие в котором принимали четыре группы граждан:

не болевшие коронавирусом и сделавшие прививку;

перенёсшие коронавирус и сделавшие прививку;

вылечившие COVID-19 и непривитые;

не болевшие и не привившиеся граждане.

Это может быть связано с тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ, — считают учёные.

При этом специалисты считают, что не стоит всецело надеяться на антитела после перенесённого заболевания в лёгкой форме. Тем, кто переболел коронавирусом, всё равно нужно проходить вакцинацию и ревакцинацию.