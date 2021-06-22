Врачи определили категорию людей с наибольшим количеством антител к коронавирусу

Учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН назвали категорию людей с наибольшим количеством антител к коронавирусу. Результаты их исследования публикует РИА Новости.
Больше всего антител у тех, кто сначала переболел COVID-19, а потом сделал прививку. Установить это удалось благодаря исследованию, участие в котором принимали четыре группы граждан:
- не болевшие коронавирусом и сделавшие прививку;
- перенёсшие коронавирус и сделавшие прививку;
- вылечившие COVID-19 и непривитые;
- не болевшие и не привившиеся граждане.
При этом специалисты считают, что не стоит всецело надеяться на антитела после перенесённого заболевания в лёгкой форме. Тем, кто переболел коронавирусом, всё равно нужно проходить вакцинацию и ревакцинацию.