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Вторник, 22 июня, 2021
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Врачи определили категорию людей с наибольшим количеством антител к коронавирусу

7info7
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Учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН назвали категорию людей с наибольшим количеством антител к коронавирусу. Результаты их исследования публикует РИА Новости.

Больше всего антител у тех, кто сначала переболел COVID-19, а потом сделал прививку. Установить это удалось благодаря исследованию, участие в котором принимали четыре группы граждан:

  • не болевшие коронавирусом и сделавшие прививку;
  • перенёсшие коронавирус и сделавшие прививку;
  • вылечившие COVID-19 и непривитые;
  • не болевшие и не привившиеся граждане.

Это может быть связано с тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ, — считают учёные.

При этом специалисты считают, что не стоит всецело надеяться на антитела после перенесённого заболевания в лёгкой форме. Тем, кто переболел коронавирусом, всё равно нужно проходить вакцинацию и ревакцинацию.

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