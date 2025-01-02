Врачи ДРКБ в Казани успешно извлекли иглу из печени ребенка

28 декабря в Набережных Челнах произошел редкий и крайне опасный случай: ребенок во время игры случайно наткнулся на иглу. Она прошла через плевральную полость и проникла в печень, что создавало серьезную угрозу для жизни. Игла могла в любой момент сместиться, задеть сосуды или желчевыводящие протоки, что могло привести к тяжелым последствиям.

Ребенок был срочно госпитализирован в хирургическое отделение КДМЦ. После консилиума с хирургами ДРКБ было принято решение транспортировать пациента в Казань для проведения сложной операции. В Набережные Челны немедленно выехали реаниматолог и хирург ДРКБ, чтобы обеспечить безопасную перевозку маленького пациента.

Координация действий проводилась под руководством ведущих специалистов Татарстана: заместителя главного врача РКОД Александра Киршина и заместителя главного врача РКБ Михаила Бурмистрова.

В Казани команду хирургов возглавил заведующий отделением хирургии №1 Ринат Яфясов. Под его руководством, совместно с заведующей отделениями анестезиологии и реанимации Анной Тимофеевой, врачи провели сложную операцию с использованием магнита. Через небольшой разрез игла была аккуратно извлечена из печени.

Операция прошла успешно, состояние ребенка на данный момент удовлетворительное. Благодаря усилиям врачей, родители могут вздохнуть с облегчением, а ребенок — вернуться к полноценной жизни.