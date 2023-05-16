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Врач Вера Евстигнеева рассказала о правилах здорового сердца

Татьяна Проводина
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Здоровье сердца является ключом к нашему здоровью. Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из ведущих причин смерти. Но поддерживать здоровье своего сердца несложно, поскольку каждый из нас может в любое время начать заниматься некоторыми видами деятельности, которые помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и стимулировать кровообращение.

Сердечная мышца сокращается 100 тысяч раз в день, и это не прекращается, пока мы живы, она отвечает за перекачку крови ко всем частям тела и снабжение клеток кислородом. Забота о здоровье этого жизненно важного члена семьи, безусловно, поможет нам обеспечить хорошее самочувствие. В целом, болезнь сердца развивается годами, не проявляя никаких симптомов, пока не достигает продвинутой стадии.

Вот несколько правил:

— сбалансированное и разнообразное питание;

— сократите потребление вредных жиров и продуктов, содержащих высокий уровень холестерина, соли, натрия и добавленных сахаров;

— включите в свой рацион орехи, овощи, фрукты, белое мясо, красную рыбу, бобовые, клетчатку и много жидкости.

— избегайте готовых продуктов и замените их продуктами домашнего приготовления.

— физические упражнения в быстром темпе не менее 30 минут в течение пяти дней в неделю увеличивают продолжительность жизни и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на целых 11%. Кроме того, физические нагрузки помогают улучшить настроение и уменьшить стресс.

— избегайте стрессов, особенно во время работы, потому что чрезмерный стресс приводит к хронической усталости, а также может быть причиной сердечных заболеваний. Поэтому желательно жить в спокойной обстановке и посвящать некоторое время релаксации и позитивному мышлению.

— регулярно спите по семь-восемь часов в день.

— контролируйте уровень холестерина. Помимо связи холестерина с продуктами, которые мы потребляем, некоторые гены могут способствовать выработке слишком большого количества плохого холестерина. Поэтому необходимо периодически выполнять необходимые тесты и анализы, особенно если у вас есть генетическое происхождение.

— воздерживайтесь от алкоголя, который токсичен для сердечной мышцы, что приводит к ее ослаблению и увеличивает риск инфаркта миокарда.

— бросьте курить и табачные изделия, это разрушает систему кровообращения и увеличивает риск ишемической болезни сердца и образования тромбов.

Поддерживайте здоровый вес. Ожирение является фактором, повышающим риск высокого кровяного давления, уровня холестерина и диабета, что также делает нас более восприимчивыми к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Вера Васильевна Евстигнеева, специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий»

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