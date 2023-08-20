Воскресенье, 20 августа, 2023
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Врач рассказал, что произойдет с организмом, если резко перестать пить водку

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Медик Александр Умнов рассказал порталу «Доктор Питер», что произойдет с организмом, если резко перестать пить водку.

По его словам, в первые жни алкоголику будет очень плохо. Он столкнется с сильной головной болью, раздражением и чувством угнетенности.

«Наблюдаются тошнота, дрожание рук, отсутствие аппетита и сна. Если сон есть, его сопровождают кошмары», – пояснил Умнов.

На третий-четвертый день есть риск развития белой горячки. Лишь на пятый день человек начнет приходить в себя. Спустя пару недель разум становится яснее, нормализуется давление и работа сердца. Иммунитет восстановится через два месяца, внутренние органы – спустя год.

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