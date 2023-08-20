Медик Александр Умнов рассказал порталу «Доктор Питер», что произойдет с организмом, если резко перестать пить водку.
По его словам, в первые жни алкоголику будет очень плохо. Он столкнется с сильной головной болью, раздражением и чувством угнетенности.
На третий-четвертый день есть риск развития белой горячки. Лишь на пятый день человек начнет приходить в себя. Спустя пару недель разум становится яснее, нормализуется давление и работа сердца. Иммунитет восстановится через два месяца, внутренние органы – спустя год.