Медик Александр Умнов рассказал порталу «Доктор Питер», что произойдет с организмом, если резко перестать пить водку.

По его словам, в первые жни алкоголику будет очень плохо. Он столкнется с сильной головной болью, раздражением и чувством угнетенности.

«Наблюдаются тошнота, дрожание рук, отсутствие аппетита и сна. Если сон есть, его сопровождают кошмары», – пояснил Умнов.

На третий-четвертый день есть риск развития белой горячки. Лишь на пятый день человек начнет приходить в себя. Спустя пару недель разум становится яснее, нормализуется давление и работа сердца. Иммунитет восстановится через два месяца, внутренние органы – спустя год.