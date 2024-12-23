В преддверии новогодних торжеств врач-эндокринолог Дарья Пронина обратила внимание на важность умеренного потребления икры лососевых рыб. В беседе с изданием «Лента.ру» она отметила ценные свойства этого деликатеса, а также предостерегла от его чрезмерного употребления.

По словам эксперта, икра может являться не только украшением праздничного стола, но и полезным дополнением к рациону при условии её правильного употребления. Продукт содержит в себе множество полезных микроэлементов и витаминов, которые положительно влияют на организм человека.

В частности, икра лососевых богата калием, цинком, железом, медью, кальцием, фосфором и натрием. Эти элементы способствуют укреплению иммунной системы, костей, волос и ногтей. Красная икра также является источником витаминов A, D, группы B, фолиевой кислоты и полиненасыщенных жирных кислот, которые необходимы для здоровья кожи, зубов и слизистых оболочек.

Несмотря на многочисленные полезные свойства, избыточное употребление икры может нести потенциальные риски. Высокое содержание соли в продукте способно привести к повышению артериального давления и отекам. Кроме того, икра не рекомендуется к употреблению людям с аллергией на рыбу из-за наличия белков-аллергенов. Эндокринолог рекомендует придерживаться оптимальной суточной нормы потребления икры в количестве 20-25 граммов, что соответствует примерно четырем чайным ложкам. Врач также советует сочетать икру с легкими и нежирными продуктами, такими как зеленый салат, свежий лук и лимон, для улучшения усвоения питательных веществ и обогащения вкуса блюда.