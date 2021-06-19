Врач предостерёг от опасной ошибки на отдыхе за границей

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На отдыхе за границей обязательно нужно обращать внимание на состав блюд. Об этом РИА Новости напомнил внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Непривычную для себя еду стоит есть только в тех заведениях, которые на 100% не вызывают сомнений. Важно узнавать, что за ингредиенты добавляются в блюда. Вероятно, что среди них могут быть те, что вызывают аллергию и пищевую непереносимость.

Специалист советует не пробовать сомнительные экзотические деликатесы.