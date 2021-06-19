21.9 C
Рязань
Суббота, 19 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираНовости РязаниОбщество

Врач предостерёг от опасной ошибки на отдыхе за границей

7info7
- Advertisement -

На отдыхе за границей обязательно нужно обращать внимание на состав блюд. Об этом РИА Новости напомнил внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Непривычную для себя еду стоит есть только в тех заведениях, которые на 100% не вызывают сомнений. Важно узнавать, что за ингредиенты добавляются в блюда. Вероятно, что среди них могут быть те, что вызывают аллергию и пищевую непереносимость.

Специалист советует не пробовать сомнительные экзотические деликатесы.

Любая ситуация, связанная с ухудшением здоровья вдали от дома, неприятна, а бывает и опасной, — сказал Тяжельников.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]