Воспитанникам Рыбновской школы-интерната напомнили о правилах поведения на железной дороге

Сотрудники Рязанского ЛО МВД России на транспорте совместно с инспектором НПДН Рыбновским ЛПП Людмилой Комаровой и специалистом по охране труда Региной Кирьяновой провели профилактическую беседу с воспитанниками школы-интерната города Рыбное на тему безопасного нахождения на объектах повышенной опасности.

С наступлением нового учебного года увеличивается количество несовершеннолетних на объектах транспорта. Дорога в школу и обратно зачастую пролегает через железнодорожные пути, а кто-то и вовсе добирается к месту учебы на электропоездах. Особое внимание полицейские уделили безопасному нахождению детей на железной дороге и в пути следования, а также рассказали об ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений на объектах повышенной опасности.

Учащиеся с радостью отвечали на вопросы полицейских, задавали интересующие их вопросы и демонстрировали свои знания. По окончанию мероприятия дети поблагодарили стражей порядка и представителей ОАО «РЖД» за познавательную беседу, пообещали быть внимательнее и соблюдать все правила.

В новом учебном году подобные мероприятия сотрудники полиции планируют провести во всех образовательных учреждениях на обслуживаемой территории.