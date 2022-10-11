Восьмилетний мальчик умер после разминки на уроке физкультуры

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело после смерти 8-летнего мальчика в школе. Дело следователи завели по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

ЧП случилось утром 10 октября в Сокурской СОШ Мошковского района. Ребёнок выполнял разминку на физре вместе с одноклассниками, через некоторое время мальчику стало плохо, школьник упал.

— Учитель незамедлительно вызвал скорую медицинскую помощь, однако малолетний в пути следования в медицинское учреждение скончался, — сообщает Следственный комитет.

Правоохранители допрашивают родственников школьника, педагогов.

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