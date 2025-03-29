Володин рассказал россиянам о законах, которые начнут действовать с 1 апреля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил в телеграм-канале законы, которые начнут действовать с 1 апреля.

Политик напомнил, что со следующего месяца детей мигрантов перестанут принимать в школы без знания русского языка. Его уровень будут проверять при поступлении в учебное заведения. Также предусмотрена проверка законности нахождения в России.

«Это важно как для самого ребенка, его социальной адаптации и успешного освоения школьной программы, так и для одноклассников и учителей», — подчеркнул Володин.

Другое важное нововведение — закон против телефонных мошенников. Теперь на человека можно оформить не более двадцати сим-карт. Узнать, сколько их зарегистрировано, позволит портал Госуслуг.

Реклама

Кроме того, в лагерях запустят единую программу воспитательной работы, детям будут прививать традиционные ценности, трудолюбие и уважение к памяти защитников Родины.

Володин напомнил, что с апреля в России вырастут социальные пенсии на 14,75 процента.

Еще одно важное изменение касается ограничений на выдачу рискованных ипотечных и автокредитов.