Волочкова назвала образ блогера Мятной Лилу никчемным

Мария Урюпина, известная в сети как Мятная Лилу, выбрала для себя образ фарфоровой куклы. Это попытка скрыться от реальности и проблем за ярким и необычным образом. Так считает балерина Анастасия Волочкова, которая рассказала об этом в беседе с корреспондентом издания Regions.
По мнению Волочковой, Мятная Лилу выбрала не лучший путь развития. Будучи взрослой, она занимается несерьёзными вещами.
Волочкова считает, что образ Мятной Лилу отпугивает людей.
Балерина также отметила, что в личном общении с Мятной Лилу она дала ей несколько советов, но девушка, по какой-то причине, не хочет их принимать.
Волочкова рассказала, что дом, в котором живёт Мятная Лилу, требует ремонта. У девушки нет столько денег, чтобы содержать такую недвижимость. Мать, которой по документам принадлежит это имущество, уехала за границу. Мятная Лилу не хочет с ней общаться, но её не смущает, как она получит свою долю в загородном доме без восстановления отношений с родителем.
Балерина добавила, что она готова помириться и дружить с Мятной Лилу, если та «возьмётся за ум».
Скандал между балериной и блогером разгорелся после интервью, которое первая дала второй. Волочкова призналась, что ей было неинтересно общаться с Мятной Лилу.