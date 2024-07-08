Волочкова назвала образ блогера Мятной Лилу никчемным

Мария Урюпина, известная в сети как Мятная Лилу, выбрала для себя образ фарфоровой куклы. Это попытка скрыться от реальности и проблем за ярким и необычным образом. Так считает балерина Анастасия Волочкова, которая рассказала об этом в беседе с корреспондентом издания Regions.

По мнению Волочковой, Мятная Лилу выбрала не лучший путь развития. Будучи взрослой, она занимается несерьёзными вещами.

Волочкова считает, что образ Мятной Лилу отпугивает людей.

«Мы с Лилу соседки, обе живём в Новахове. И как вы думаете, насколько адекватно на неё реагируют люди, видя перед собой в селе разукрашенного человека с огромными бантами? Людей это пугает! Вместо того чтобы смыть этот ужас и заняться саморазвитием, восстановить отношения с родной матерью, она занимается ерундой», — сказала Волочкова.

Балерина также отметила, что в личном общении с Мятной Лилу она дала ей несколько советов, но девушка, по какой-то причине, не хочет их принимать.

Волочкова рассказала, что дом, в котором живёт Мятная Лилу, требует ремонта. У девушки нет столько денег, чтобы содержать такую недвижимость. Мать, которой по документам принадлежит это имущество, уехала за границу. Мятная Лилу не хочет с ней общаться, но её не смущает, как она получит свою долю в загородном доме без восстановления отношений с родителем.

Балерина добавила, что она готова помириться и дружить с Мятной Лилу, если та «возьмётся за ум».

Скандал между балериной и блогером разгорелся после интервью, которое первая дала второй. Волочкова призналась, что ей было неинтересно общаться с Мятной Лилу.