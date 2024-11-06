Среда, 6 ноября, 2024
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Военный эксперт оценил вероятность, что НАТО будет сбивать российские ракеты

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Алексей Самохин
Фото: t.me/mod_russia

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что Североатлантический альянс вряд ли решится на сбивание российских ракет над территорией Украины. По его словам, размещение систем ПВО НАТО в приграничных районах сопряжено с высокими рисками, так как каждая противоракета может стать целью ответной атаки.

Подберёзкин считает, что это предложение нецелесообразно и опасно для стран НАТО.  Системы ПВО могут быть использованы и для ударов по наземным целям, поэтому российская сторона будет рассматривать любую запущенную ракету как потенциальную угрозу.

«Любая ракета большой дальности может быть воспринята как атака на города, например, Минск», — отметил эксперт.

Также Подберёзкин подчеркнул, что в случае задействования систем ПВО НАТО они станут приоритетными целями для российских ударов.

«Такие установки будут сразу уничтожены», — добавил он, называя идею сбивать российские ракеты «авантюрой», которая не получит практического применения из-за серьезных рисков.

Ранее с такой идеей выступил глава польского МИДа Радослав Сикорский.

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