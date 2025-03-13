Водоканал объяснил неприятный запах водопроводной воды в Рязани

МП «Водоканал города Рязани» не выявил нарушений санитарных норм при проверке качества воды. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Источниками централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения города Рязани являются поверхностные воды реки Оки и подземные (артезианские) воды. Перед подачей потребителям вся вода проходит предварительную очистку и обеззараживание на очистных водопроводных станциях.

В адрес МП «Водоканал города Рязани» поступают жалобы от потребителей на неприятный специфический запах в питьевой воде.

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Причиной изменения характера запаха питьевой воды стали сезонные явления, происходящие в поверхностном водоисточнике и имеющие временный характер.

Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, контролируется круглосуточно производственными лабораториями очистных водопроводных станций и аккредитованной химико-бактериологической лабораторией МП «Водоканал города Рязани».

Превышений гигиенических нормативов по химическим, микробиологическим и органолептическим показателям (в том числе запах) не выявлено.

В плановом порядке, сотрудниками МП «Водоканал города Рязани» проводятся промывки водопроводных сетей и сооружений очистных водопроводной станции.