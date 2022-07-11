Водителя гидроцикла, сбившего насмерть парня на тюбинге, ищут в Омске.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшем смерть по неосторожности. Об этом сообщает Восточное МСУТ СКР.

Инцидент произошёл накануне около 17 часов на реке Иртыш в Омске. Водный баллон на буксире столкнулся с водным мотоциклом. 22-летний молодой человек, находившийся на баллоне, скончался на месте. Водитель гидроцикла скрылся.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили судоводителя и очевидцев. Судно, водный баллон и документы на них изъяты. Назначен комплекс экспертиз. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Видео с сайта Газета.ру