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Среда, 13 октября, 2021
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Водитель получил травмы в столкновении ГАЗ и ВАЗ в центре Рязани

7info

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В среду, 13 октября, в 12:30, у дома № 51 по улице Вознесенской в Рязани произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

58-летний житель Клепиковского района за рулём автомобиля ГАЗ-3302 проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Произошло столкновение с ВАЗ-2114 под управлением 38-летнего жителя Рязанского района. После этого «четырнадцатая» столкнулась с припаркованным «Сузуки SX4».

Помощь медиков потребовалась водителю ВАЗ. Проводится проверка.

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