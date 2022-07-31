Водитель легковушки пострадал в ДТП с МАЗом в Шиловском районе.

Дорожная авария произошла 30 июля около 14 часов на 175-ом километре трассы Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. Предварительные данные сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

Водитель Opel Astra 81-го года рождения столкнулся с МАЗом с пустым полуприцепом-цистерной, за рулём которого находился водитель 1969 года рождения. После столкновения легковой автомобиль съехал в кювет.

Водителя Opel доставили в медучреждение. Ведётся проверка произошедшего.