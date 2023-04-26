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Среда, 26 апреля, 2023

Водитель из Рязани рассыпал останки животных по дороге в Вологодской области

Водитель из Рязани, вёзший груз на завод «Биотек», рассыпал останки животных на дороге Шексна — Пача в Вологодской области. Об этом сообщает газета «Звезда» Шекснинского района. 

Мужчина считает, что борт грузовика открылся благодаря местным жителям. Он останавливался только на стоянке у магазина «Пятёрочка» в Нифантове и отлучался за покупками. Когда машина поехала. из грузовика посыпались останки.

Сообщается, что сейчас трупы животных с дороги убраны. 

Отметим также, что на грузовике номера не рязанского региона. 

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