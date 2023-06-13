Водитель, бросивший сбитого под Рязанью подростка, получил 8,5 лет колонии

Собранные Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Рязанского района 1982 г.р. Он признан виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженном с оставлением места его совершения, а также оставлении в опасности.

Следствием и судом установлено, что 6 октября 2020 года в вечернее время обвиняемый, управляя автомобилем «ГАЗ», следовал по автодороге М-5 «Урал» со стороны пос. Листвянка в направлении с. Болошнево Рязанского района. Не учтя метеорологических условий (выпадение осадков, дымку), нарушив правила дорожного движения, водитель транспортного средства совершил наезд управляемым им автомобилем на 17-летнего подростка-велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении.

С целью избежания ответственности за совершенное им преступление обвиняемый сбросил тяжело травмированного, истекающего кровью подростка и поврежденный велосипед в кювет автодороги, укрыв от глаз водителей и пассажиров проезжающих мимо автомобилей, после чего скрылся с места преступления.

В результате преступных действий обвиняемого подросток был обнаружен только спустя 2,5 часа: родители организовали его поиск, когда узнали, что сын не доехал до с. Болошнево, куда направлялся. Подросток был жив, но, несмотря на усилия экстренно прибывших на место трагедии медиков, время было упущено, спасти потерпевшего уже не удалось.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.