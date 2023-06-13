Вторник, 13 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Водитель, бросивший сбитого под Рязанью подростка, получил 8,5 лет колонии

7info
Фото: сайт СУ СК РФ по Рязанской области

Собранные Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Рязанского района 1982 г.р. Он признан виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженном с оставлением места его совершения, а также оставлении в опасности.

Следствием и судом установлено, что 6 октября 2020 года в вечернее время обвиняемый, управляя автомобилем «ГАЗ», следовал по автодороге М-5 «Урал» со стороны пос. Листвянка в направлении с. Болошнево Рязанского района. Не учтя метеорологических условий (выпадение осадков, дымку), нарушив правила дорожного движения, водитель транспортного средства совершил наезд управляемым им автомобилем на 17-летнего подростка-велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении.

С целью избежания ответственности за совершенное им преступление обвиняемый сбросил тяжело травмированного, истекающего кровью подростка и поврежденный велосипед в кювет автодороги, укрыв от глаз водителей и пассажиров проезжающих мимо автомобилей, после чего скрылся с места преступления.

В результате преступных действий обвиняемого подросток был обнаружен только спустя 2,5 часа: родители организовали его поиск, когда узнали, что сын не доехал до с. Болошнево, куда направлялся. Подросток был жив, но, несмотря на усилия экстренно прибывших на место трагедии медиков, время было упущено, спасти потерпевшего уже не удалось.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Скопинцы отметили день России

Мероприятия, посвященные празднику, прошли во всех поселениях муниципалитета

В России могут расширить круг лиц с правом оказывать первичную медицинскую помощь

По словам одного из авторов инициативы Дмитрия Хубезова, в последнее время существенно возросла потребность в качественной реабилитации.

Рязанский завод «Саста» представил новинки и реализованные проекты главе Минпромторга России Денису Мантурову

23-я международная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» прошла в Москве.

Рязанский предприниматель Сергей Цыганов разбился насмерть при прыжке с парашютом

Трагедия случилась в минувшие выходные под Коломной.

14 июня в Рязанской области воздух прогреется до 26 градусов

Ночная температура — от 6 до 11 градусов.

В Рязанской области суд вынес приговор мужчине, до смерти избившему сожительницу

Виновному назначили 7 лет лишения свободы.

Выставка религиозного искусства откроется в Рязанском художественном музее

Выставка работ Михаила Шевцова откроется 15 июня в 16 часов.

Рязанцы могут выбрать хэдлайнера фестиваля КВН «Поющий косопуз-2023»

Коллектив, набравший наибольшее число голосов, выступит для рязанских зрителей.

В Рязани 7 росгвардейцев – участников СВО получили госнаграды

Семеро сотрудников и военнослужащих регионального Управления Росгвардии отличились в ходе спецоперации.

Трагически погибла рязанская певица Евгения Кузнецова

Кузнецова — уроженка города Ряжска Рязанской области. 20 июня ей могло бы исполнится 32 года.

Выставка с пристройством собак и кошек пройдёт в рязанском Лесопарке 24 июня

В программе — выставка животных, развлечения для детей, мастер-классы, угощения и традиционная ярмарка.

В Рязанском районе произошло массовое ДТП

По свидетельству очевидца, столкнулись три машины - Mitsubishi, Great Wall и «Лада Веста».
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации