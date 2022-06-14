Во всех районах Рязани ликвидируют аварийные ямы на дорогах

Об этом сообщает городская администрация. На прошлой неделе выбоины ликвидировали на 14 участках улиц: Осипенко, Заводском проезде, Коломенской, Касимовском переулке, Телевизионной (тротуар), Куйбышевском шоссе (тротуар), Заводском проезде, Ломоносова, 1-м Индустриальном проезде.

Общая площадь работ — более 790 квадратных метров, – говорится в сообщении. С начала года отремонтировано 111 участков площадью свыше 18 тысяч квадратных метров.

На предстоящей неделе планируется ликвидировать аварийные выбоины на участках Касимовского шоссе, улиц Интернациональной, Княжье поле, Касимовского шоссе, Л. Чайкиной и дороги на посёлок Борки.