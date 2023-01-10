Во все многоквартирные дома Рязани вернулось тепло

По состоянию на 5 утра 10 января теплоноситель поступил во все многоквартирные дома Рязани после аварии на теплосетях. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина ВКонтакте.

Отдельные жалобы по стоякам отрабатывают управляющие компании. На постоянной связи с жителями находится Управление энергетики и ЖКХ, – подчеркнула градоначальник.

Что касается работы детских садов и школ, по словам Елены Сорокиной, в любом случае будут работать дежурные группы. В тех учреждениях, где с утра температурный режим пока не вышел на норму, педагоги предупредят в родительских чатах.