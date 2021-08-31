Во время крупного пожара в Касимове люди не пострадали

Во время пожара на складе за магазином «Наш дом» в Касимовеhttps://7info.ru/v-kasimove-zagorelis-sklady-magazina-nash-dom/ никто не пострадал, сообщила пресс-служба рязанского ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании в металлическом здании из сэндвич-панелей поступило 30 августа в 13.12. На место выехали 13 сотрудников МЧС, 6 пожарных машин.

В 13.46 пожар локализовали на площади 400 квадратных метров, в 14.02 ликвидировали открытое горение, в 16.58 пожар полностью потушен.

Причина произошедшего, материальный ущерб устанавливаются.