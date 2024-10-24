Влюблённый рязанец обошёл все аптеки Канищева, чтобы найти понравившуюся девушку

Чтобы отыскать понравившуюся девушку, влюблённый рязанец обошёл все аптеки микрорайона Канищево. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина.
Сорокина продолжает публиковать интересные истории рязанцев. В одном из недавних постов руководитель ведомства рассказывает о молодожёнах Ангелине и Андрее.
Оказывается, Андрей обошёл все аптеки огромного микрорайона, чтобы найти девушку.
Сообщается, что для свадьбы ребята выбрали красивую дату — 24.10.24.