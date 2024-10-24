Влюблённый рязанец обошёл все аптеки Канищева, чтобы найти понравившуюся девушку

Чтобы отыскать понравившуюся девушку, влюблённый рязанец обошёл все аптеки микрорайона Канищево. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина.

Сорокина продолжает публиковать интересные истории рязанцев. В одном из недавних постов руководитель ведомства рассказывает о молодожёнах Ангелине и Андрее.

— Андрей познакомился с Ангелиной в интернете. Ангелина ему сразу понравилась, а вот он ей не глянулся. Но Андрей был настойчив в своих вопросах, и Ангелина всё-таки обмолвилась, что работает фармацевтом в Канищеве.

Каково же было её удивление, когда ей сообщили, что на улице её ждёт молодой человек, — рассказывает Сорокина.

Оказывается, Андрей обошёл все аптеки огромного микрорайона, чтобы найти девушку.

— Вечером из аптеки она выходила очень осторожно и только и смогла спросить на ступеньках: «Это ты?» За год общения Ангелина поняла, что Андрей — это тот человек, с которым ей хочется строить семью, с ним интересно и надёжно. И ещё — она его просто полюбила…



Сообщается, что для свадьбы ребята выбрали красивую дату — 24.10.24.